Площадка может привлечь внимание других компаний

Компании OpenAI и Oracle отказались от своих планов по расширению крупного центра обработки данных в Абилене (штат Техас, США). Расширение этого объекта было запланировано в рамках инициативы Stargate, предусматривающей создание новых вычислительных ресурсов суммарной мощностью до 10 тысяч мегаватт. Однако затянувшиеся переговоры о финансировании привели к тому, что стороны не смогли согласовать, как и кто будет платить за расширение. Источник изображения: Crusoe (владелец площадки)Несмотря на отказ от расширения дата-центра в Техасе, компании по-прежнему привержены инициативе Stargate и будут стремиться к получению новых вычислительных ресурсов.

Владелец площадки уже рассматривает предложение от других компаний по расширению дата-центра со свободными мощностями. Расширение крупного дата-центра с большой вероятностью привлечёт внимание NVIDIA (в качестве субподрядчика, а не оператора), которая стремится обеспечить, чтобы именно её чипы использовали в качестве вычислительных мощностей.

Наличие проблем с финансированием при расширении дата-центров указывает на то, что даже крупные технологические компании вроде OpenAI и Oracle, имеющие многомиллиардные планы на искусственный интеллект, начинаются сталкиваться с финансовыми и организационными трудностями.