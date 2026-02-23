Альтман считает идею абсурдной, учитывая технические сложности

Не так давно бизнесмен Илон Маск (Elon Reeve Musk) завершил объединение SpaceX с xAI, объявив о планах вывести на орбиту центры обработки данных. По его мнению, размещение дата-центров в космосе способно решить проблему с нехваткой энергии за счёт возможности получать её от Солнца. Миллиардер Джефф Безос (Jeffrey Preston Bezos) ещё в октябре 2025 года прогнозировал создание космических дата-центров, но только через 10 - 20 лет. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман (Samuel Harris Altman), активно привлекающий инвестиции в развитие искусственного интеллекта (ИИ), с этим не согласен. Бизнесмен раскритиковал планы конкурентов, подчеркнув, что дата-центры в космосе – абсурд, по крайней мере, в нынешних условиях. Альтман отметил, что когда-то орбитальные центры обработки данных могут стать целесообразными, но не сейчас.

Сэм Альтман объясняет свою позицию сложностями технического обслуживания оборудования в космосе. Ремонт компьютерных чипов в космосе – крайне сложная задача, не говоря уже о стоимости запуска оборудования. Альтман считает, что дата-центров в космосе не будет до конца десятилетия как минимум.

Может быть интересно

Справедливости ради, SpaceX не называли конкретные сроки, когда будет воплощена в жизнь идея космических дата-центров.