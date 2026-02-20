Сайт Конференция
Nacvark
OpenAI работает над внедрением рекламы в чат-бот ChatGPT
Компания уделяет внимание монетизации, которую когда-то исключала

В 2023 году OpenAI (США) начала монетизировать свои разработки в области искусственного интеллекта (ИИ), хотя изначально компания создавалась как некоммерческий проект. В настоящее время генеральный директор компании Сэм Альтман (Samuel Harris Altman) открыто говорит о планах монетизации, в частности, введении рекламы в свой чат-бот.Источник изображения: Reuters
URL изображенияАльтман отметил, что им ещё предстоит определить точный формат рекламы, который будет наиболее эффективным. Лично ему нравится формат популярных на Западе социальных сетей:

«Когда вы открываете для себя что-то новое, что вам может очень понравиться и о чём вы иначе бы не узнали», – объясняет глава Open AI.

Нет точных сроков, когда будет введена реклама в ChatGPT, но произойдёт это поэтапно. Сначала рекламные функции протестируют для пользователей США, а уже после распространят на другие рынки. Однако монетизация не является основной целью OpenAI, по крайней мере, пока что.

Сэм Альтман подчеркнул, что OpenAI продолжит работать над ростом компании, то есть масштабированием путём привлечения новых инвестиций. Выход на прибыльность произойдёт тогда, когда руководство компании сочтёт это «целесообразным». Иными словами – компания делает акцент на своём росте, учитывая активное развитие ИИ, а в определённый момент направит ресурсы на монетизацию. В настоящее время монетизация ограничена платной подпиской и планированием рекламы.

#искусственный интеллект #openai #chatgpt
Источник: cnbc.com
