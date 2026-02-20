Первый дата-центр мощностью 100 мегаватт построит местная компания Tata

OpenAI (США) объявила о стратегическом партнёрстве с компанией Tata Group (Индия), которая планирует строить крупные центры обработки данных в Индии. Первый дата-центр будет запущен с мощностью в 100 мегаватт, а со временем его могут расширить до 1 гигаватта. При этом американская компания будет первым клиентом этого дата-центра, планируя использовать его вычислительные мощности для развития искусственного интеллекта (ИИ). Источник изображения: Reuters

URL изображенияОтмечается, что данное партнёрство позволит самым передовым моделям OpenAI работать в Индии, уменьшив задержку и удовлетворив местные требования к размещению данных и безопасности. Таким образом, различные компании и организации смогут воспользоваться передовыми ИИ-возможностями американской компании.

Помимо этого, Tata Group внедрит корпоративную версию ChatGPT Enterprise для всех своих сотрудников в течение нескольких лет. В заявлении OpenAI говорится, что это станет одним из крупнейших корпоративных внедрений ИИ в мире. На этом внедрение ChatGPT в Индии не заканчивается, поскольку компания намерена предоставить более 100 тысяч лицензий на использование образовательного чат-бота (ChatGPT Edu) для индийских учебных заведений, включая Институт менеджмента в Ахмедабаде и Всеиндийский институт медицинских наук.