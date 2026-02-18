Основатель xAI утверждает, что новая версия значительно ​«умнее и быстрее» Grok 4

Илон Маск (Elon Reeve Musk) объявил на своей странице в социальной сети X о бета-тестировании нового обновления чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok. Нейросеть получила обновление 4.20, которое готовится к релизу, в связи с чем требует дополнительных тестирований. Маск утверждает, что Grok 4.20 значительно «умнее и быстрее» Grok 4. Источник изображения: Reuters

URL изображенияОткрытое бета-тестирование позволит xAI получить отзывы от пользователей и внести изменения, о которых более подробно будет сообщаться каждую неделю. При этом каждый день уже появляются многочисленные исправления ошибок и улучшения новой версии чат-бота с ИИ. Илон Маск упомянул, что полноценная версия Grok 4.20 будет доступна после завершения бета-тестирования в следующем месяце.

При использовании Grok по умолчанию выбирается та версия, которая даёт более быстрый и экспертный ответ. Для того, чтобы принять участие в бета-тестировании новой версии, необходимо справа от чата выбрать модель Grok 4.20. Первая версия Grok стала доступна в декабре 2023 года для подписчиков X Premium в качестве альтернативы чат-боту ChatGPT.