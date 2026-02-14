Сайт Конференция
Nacvark
Reuters: Популярность чат-бота Grok растёт в США на фоне расследования в ЕС
В январе Еврокомиссия заинтересовалась функционалом этого чат-бота, но его популярность не уменьшилась, а наоборот – выросла

Издание Reuters, ссылаясь на данные исследовательской организации Apptoria, пишет, что популярность чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok возросла в США на фоне недавнего расследования в Европейском союзе. В январе Европейская комиссия начала расследование против Grok, заинтересовавшись его использованием пользователями для генерации дипфейков и откровенного контента.Источник изображения: GrokПо данным организации, популярность Grok на рынке США выросла в январе 2026 года до 17,8%, хотя ещё в январе 2025 года предпочтение этому чат-боту отдавали только 1,9% пользователей. В то же время популярность ChatGPT снизилась до 52,9% (была 80,9%), а Gemini наоборот занял на рынке 29,4% вместо 17,3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Grok является третьим по популярности в США чат-ботом с ИИ.

Аналитик Emarketer Нейт Эллиотт в комментарии Reuters отметил, что интеграция Grok в социальную сеть X, активно используемую американцами, также стала причиной роста популярности чат-бота. Пользователи социальной сети могут использовать чат-бот на различных уровнях, в том числе в комментариях.

Может быть интересно

Reuters отмечает, что Grok по-прежнему пользуется популярностью как инструмент генерации изображений, несмотря на пристальное внимание Европейской комиссии. Один из руководителей компании xAI, занимающейся разработкой Grok, подчеркнул, что их чат-бот генерирует в месяц до 6 миллиардов изображений, в то время как более популярный Gemini – в шесть раз меньше.

#сша #евросоюз #чат-бот #grok
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

Артур Газзаев
00:51
Я вам больше скажу- 60 лет назад смогли даже придумать сказку,что на Луне высаживались.)))
New York Times: предположительно обнаружено местоположение советского лунного посадочного модуля
antej90
23:26
У автора талант находить интересные темы для блогов. Сам смотрю на рейзер и плату видеозахвата
Прокачиваем ПК на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников. Часть 3
Oleg Tereshkin
22:55
Ну съел и съел чё орать то
Энтузиаст нашёл на свалке электронных отходов качественные комплектующие для компьютера
lighteon
22:52
У Phenom есть popcnt, причем у самого первого Phenom есть. Это как бы Phenom'овскиц набор инструкций, но вот SSE4.2 нет, как и 4.1 (:
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Китя.
22:46
Там много образов посмотрел и есть в ней Русский в tiny11 23H2 https://www.comss.ru/download/page.php?id=14741
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
lighteon
22:41
Такую в которой можно отключить Defender, авто обновление и телеметрию. Я вроде ставил Enterprise, однако все выше названное скрипт не отключил. Надо IoT Enterprise попробовать когда нибудь, но там ру...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Китя.
22:32
Значит надо установить 23H2 лысую без всех магазинов и дополнительного софта. Называется tiny11 23H2 и вот она https://www.comss.ru/page.php?id=12617
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
salexa
22:31
БП и Материнка это зашквар
Выясняем стоимость оптимального игрового ПК для разрешения QHD на базе ОЗУ DDR4 в 2026 году
lighteon
22:30
>>Обратите внимание! Windows 11, версия 24H2 работает только на процессорах, которые поддерживают инструкции PopCnt и SSE4.2, и методы обхода в данном случае не сработают. Однако, можно продолжать исп...
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
Китя.
22:26
Можно но перед установкой надо в писывать команды в командную строку. или готовый батник врубить. https://www.comss.ru/page.php?id=14807
Тест производительности Windows 11 против Windows 7 на устаревшем ПК
