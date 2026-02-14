В январе Еврокомиссия заинтересовалась функционалом этого чат-бота, но его популярность не уменьшилась, а наоборот – выросла

Издание Reuters, ссылаясь на данные исследовательской организации Apptoria, пишет, что популярность чат-бота с искусственным интеллектом (ИИ) Grok возросла в США на фоне недавнего расследования в Европейском союзе. В январе Европейская комиссия начала расследование против Grok, заинтересовавшись его использованием пользователями для генерации дипфейков и откровенного контента. Источник изображения: GrokПо данным организации, популярность Grok на рынке США выросла в январе 2026 года до 17,8%, хотя ещё в январе 2025 года предпочтение этому чат-боту отдавали только 1,9% пользователей. В то же время популярность ChatGPT снизилась до 52,9% (была 80,9%), а Gemini наоборот занял на рынке 29,4% вместо 17,3% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Grok является третьим по популярности в США чат-ботом с ИИ.

Аналитик Emarketer Нейт Эллиотт в комментарии Reuters отметил, что интеграция Grok в социальную сеть X, активно используемую американцами, также стала причиной роста популярности чат-бота. Пользователи социальной сети могут использовать чат-бот на различных уровнях, в том числе в комментариях.

Reuters отмечает, что Grok по-прежнему пользуется популярностью как инструмент генерации изображений, несмотря на пристальное внимание Европейской комиссии. Один из руководителей компании xAI, занимающейся разработкой Grok, подчеркнул, что их чат-бот генерирует в месяц до 6 миллиардов изображений, в то время как более популярный Gemini – в шесть раз меньше.