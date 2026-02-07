Пекин отверг обвинения, в свою очередь обвинив Вашингтон в разжигании гонки вооружений

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно, чьи слова приводит издание Reuters, на конференции в Женеве обвинил Китай в тайном проведении ядерных испытаний. По американским данным, одно из таких произошло в июне 2020 года, при этом страна также готовилась к испытаниям с «заданной мощностью в сотни тонн». Источник изображения: НОАКАмериканский дипломат утверждает, что Пекин пытался скрыть следы, завуалировав факт ядерных взрывов, поскольку публичная огласка нарушила бы международные договорённости по запрету на проведение подобных испытаний.

«Китай использовал метод «разъединения», позволяющий снизить эффективность сейсмического мониторинга, чтобы скрыть свою деятельность от мира», – добавил ДиНанно.

Посол Китая по вопросам разоружения Шэнь Цзянь косвенно отверг обвинения, отметив, что США пытаются «раздувать так называемую китайскую ядерную угрозу». Китайский дипломат выразил мнение, что именно США подстрекают к обострению гонки вооружений.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил о планах Вашингтона возобновить ядерные испытания. Американский президент в качестве аргумента использовал свои данные о том, что другие страны уже занимаются проведением испытаний ядерного оружия.