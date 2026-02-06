Разработка представляет собой запускаемую подлодкой капсулу, внутри которой находится готовый к применению в небе беспилотник

Судостроительная компания TKMS (Германия) подписала рамочное соглашение с производителем беспилотников SpearUAV (Израиль) о сотрудничестве, связанном с барражирующими боеприпасами для подводных лодок. Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на официальный пресс-релиз. Источник изображений: SpearUAVОсновой сотрудничества является разработка SpearUAV – дрон-камикадзе Viper 750, предназначенный для подводных операций. Сама система представляет собой инкапсулированный беспилотник, который может переходить от скрытых операций под водой к разведке и атаке в воздухе. Проще говоря, дрон-камикадзе поместили внутри капсулы, которую может запустить подводная лодка по аналогии с торпедой.

TKMS обладает всеми возможностями для строительства военных кораблей и создания морского оборудования, в то время как SpearUAV имеет существенный опыт в разработке дронов. Соглашение создаёт основу для сотрудничества в технологической, коммерческой и оперативной областях с общей целью – интегрировать Viper 750 в подводные лодки.

Преимущество Viper 750 заключается в том, что подводная лодка может обеспечить малозаметную доставку дрона к месту назначения. После этого беспилотник в автономном режиме достигает поверхность, переходя в режим полёта сбора разведывательной информации или нанесения удара.