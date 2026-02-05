Вырученные с продажи средства станут инвестициями в программы модернизации армии

Издание ABC пишет, что правительство Австралии планирует выставить на продажу десятки военных объектов, включая исторические базы в крупнейших городах страны, чтобы получить дополнительные 1,8 миллиардов австралийских долларов (около 1,2 миллиарда долларов США) на оборону. Вырученные с продажи военных объектов средства будут распределены между приоритетными оборонными проектами, включая развитие инфраструктуры, связанной с реализацией программы AUKUS.

Источник изображения: ВМС АвстралииПо данным издания, всего будет продано 67 военных объектов, многие из которых находятся в плохом состоянии или вовсе не используются. Среди таких объектов – военно-морская база HMAS Penguin, остров Спектакл-Айленд и казармы Victoria Barracks. Министр обороны Австралии Ричард Марлз утверждает, что часть из вышеперечисленных объектов была запущена до состояния, когда ремонт является экономически нецелесообразным.

Таким образом, оборонное ведомство лишь продаёт активы, которые вряд ли уже когда-то будут использоваться, но могут привлечь внимание частного капитала. Так, например, военные базы могут превратить в коммерческий музей или полигон для испытаний оружия какой-либо компании. Продажу военных объектов в какой-то степени можно назвать вынужденным шагом, поскольку, по словам Марлза, сейчас Австралия сталкивается с «самой сложной ситуацией в области безопасности» со времён Второй мировой войны. Дополнительные средства позволят закрыть имеющиеся «дыры в обороне»