Американские военные используют авиабазу в своих нуждах

На прошлой неделе США провели на авиабазе Манда-Бэй в Кении церемонию закладки первого камня, символизирующую начало модернизации инфраструктуры общей стоимостью 70 миллионов евро. Об этом сообщает издание Task & Purpose со ссылкой на официальную информацию. Источник изображения: Национальная гвардия СШАМодернизация предусматривает расширение взлётно-посадочной полосы для увеличения пропускной способности военных самолётов, а также другие менее значимые работы. При этом модернизация полностью финансируется Государственным департаментом США, поскольку кенийский аэродром используется американскими военными для операций в Сомали.

Task & Purpose акцентирует внимание на стратегической значимости авиабазы в Кении, подчёркивая, что ситуация не изменилась после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Более того, в 2025 году США увеличили количество авиаударов по Сомали. По данным организации New American Foundation, в прошлом году американские военные нанесли 126 ударов по целям в стране, в то время как в 2019 году показатель был в два раза меньше. Только за январь 2026 года американская армия нанесла 23 авиаудара по Сомали.