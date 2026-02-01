Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
SpaceX представила онлайн-сервис Stargaze для отслеживания космических объектов
Сервис позволяет прогнозировать столкновения в космосе гораздо быстрее, чем это делалось раньше

Компания SpaceX (США) представила онлайн-сервис Stargaze для отслеживания космических объектов, которые будет бесплатно передавать информацию об обстановке в космосе другим операторам спутников. Мониторинговый сервис также позволяет прогнозировать столкновения в космосе гораздо быстрее, чем это делалось раньше – время сокращено с нескольких часов до нескольких минут.Источник изображения: SpaceXStargaze получает информацию о космической обстановке от выведенных на орбиту почти 9,6 тысяч спутников Starlink. Получаемые данные в основном необходимы для того, чтобы прогнозировать возможные столкновения, предупреждать о них оборудование и корректировать движение в космосе. Предоставляя этот сервис к бесплатному пользованию, SpaceX рассчитывают, что другие компании также станут бесплатно обмениваться информацией для совместного обеспечения безопасного космического движения.

Сервис появился спустя месяц, как SpaceX обнаружили угрозу столкновения с китайским спутником, приближавшимся к модулю Starlink в результате незапланированного манёвра. Тогда американской компании удалось избежать «космической аварии», но в целях обеспечения безопасности было принято решение снизить высоту 4,4 тысяч спутников до примерно 480 километров, где меньше другого космического оборудования.

#сша #spacex #stargaze
Источник: breakingdefense.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Popular Mechanics: В ДНК 7000-летних мумий из Сахары открыли ранее неизвестную генетическую линию
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
2
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
2
Возгорание 16-контактного разъёма питания RTX 4090 зафиксировали на видео
+
TweakTown: Команда Diablo 2 представила новую игру Darkhaven с элементами Path of Exile и Diablo 4
+
Вышла новая лимитированная серия зарядного устройства Cuktech 10 GaN Charger Ultra
+
MWM: Иран получил первые российские вертолёты Ми-28Н
+
Nvidia сформировала специальный план поставок видеокарт GeForce RTX 50 на первый квартал 2026 года
1
Контроллер DualSense без физических кнопок для PS6 описан в патенте Sony
+
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
7
Аналитики прогнозируют увеличение объёма поставок чипов Samsung в 2026 году при замедлении рынка
+
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Ряд пользователей жалуется на ошибки после установки патча KB5074105 для Windows 11
1
Galaxy S26 Ultra с 6,9-дюймовым дисплеем появился на свежих рендерах в двух цветовых версиях
+
Найдена планета HD 137010 b размером с Землю в 146 световых годах от нас
+
Энтузиаст протестировал Nvidia Quadro P2200 в паре с Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ DDR4 в ряде игр
1
Новый 12-ядерный кристалл с ядрами AMD Zen 6 может увеличиться относительно 8-ядерного только на 7%
9
«Ведомости»: Бонусные баллы продавцов на маркетплейсах начали облагать налогом
6
Gigabyte выпустила материнскую плату X870E AORUS XTREME X3D AI TOP по цене 1099 долларов
+

Популярные статьи

Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
9
Обзор игры Blue Estate – как западный игрожур ругал рельсовые шутеры (18+)
+
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
+

Сейчас обсуждают

Сергей Соколов
04:03
Нет смысла, купишь за 100 рублей прождешь месяц, чтобы отбить это, надо будет продавать за 500+. (70% с продажи удержит Озон + отними ещё налог + отними затраты на переупаковку и отправку на Озон) 1.Н...
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
Bernigan
02:50
Да они так и будут дохнуть, ибо это происходит из за ненужного, маркетингового кэша, но стадо будет обвинять в этом производителей материнок, а не швятую амд, сделавшую перегретый бутерброд для победы...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Iphonovec
02:17
на самом деле это враньё, видел 8к телеки в магазине и разница огромная, но только на больших размерах.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Midnight Sun
01:08
Извините, но 6282 был представлен в 2016 и поступил на тестовую обкатку, а на линии вышел в 2017. Как-то по датам не стыкуется.
Электробус КАМАЗ-6282 начал курсировать между Зеленоградом и станцией московского метро «Ховрино»
tHE-CROWD
00:43
Первый час. UNET списал за свои хотелки. Скорость не выросла, а упала. P.S. Скорость упала на A1, на Life, на МТС, практически до нуля. Я такого на велкоме никогда не видел. На UNET пока держится. Вр...
О реальных последствиях изменений в законодательстве РБ для пользователей мобильного интернета
32Влад32
00:23
Бред. Может еще с 4-х точек масштабирует?
Энтузиаст показал масштабированную со 136x76 точек до 4K при помощи DLSS 4.5 игру RDR 2
32Влад32
00:21
ООН превратилась в обычную трибуну для желающих выступить. Реально уже ничего не решает. Тем более с таким бесхребетным генеральным секретарем.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
wooopggabg
23:49
> В период с 2015 по 2025 год Королевские ВВС Саудовской Аравии перехватили более 150 баллистических ракет и беспилотников, в основном из Йемена и от хуситов, что делает их комплекс Patriot одной из с...
США одобрили поставку более 700 ракет PAC-3 MSE для ПВО в Саудовскую Аравию
Stanislav_i
23:45
Ну раз говорят, что на ТВ 4К / 8К не заметна разница, получается на 4К и смотреть. И разрешение камеры уменьшить до 4К.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
swr5
23:34
На чем же мне смотреть видео с моей 8K видеокамеры?
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter