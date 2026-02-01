Сервис позволяет прогнозировать столкновения в космосе гораздо быстрее, чем это делалось раньше

Компания SpaceX (США) представила онлайн-сервис Stargaze для отслеживания космических объектов, которые будет бесплатно передавать информацию об обстановке в космосе другим операторам спутников. Мониторинговый сервис также позволяет прогнозировать столкновения в космосе гораздо быстрее, чем это делалось раньше – время сокращено с нескольких часов до нескольких минут. Источник изображения: SpaceXStargaze получает информацию о космической обстановке от выведенных на орбиту почти 9,6 тысяч спутников Starlink. Получаемые данные в основном необходимы для того, чтобы прогнозировать возможные столкновения, предупреждать о них оборудование и корректировать движение в космосе. Предоставляя этот сервис к бесплатному пользованию, SpaceX рассчитывают, что другие компании также станут бесплатно обмениваться информацией для совместного обеспечения безопасного космического движения.

Сервис появился спустя месяц, как SpaceX обнаружили угрозу столкновения с китайским спутником, приближавшимся к модулю Starlink в результате незапланированного манёвра. Тогда американской компании удалось избежать «космической аварии», но в целях обеспечения безопасности было принято решение снизить высоту 4,4 тысяч спутников до примерно 480 километров, где меньше другого космического оборудования.