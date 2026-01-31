Компания Safran инвестирует 70 млн евро в производство сложных деталей для двигателей

Компания Safran Aircraft Engines (Франция) сообщила о расширении предприятия в Ле-Крёзо, специализирующегося на производстве деталей для двигателей LEAP и CFM5, необходимых при сборке самолётов Airbus A320 и Boeing 737. Руководство компании запланировало инвестиции в размере 70 миллионов евро, которые позволят увеличить численность персонала завода с 200 до 300 сотрудников к 2032 году, а также расширить площадь самого предприятия до 26 тысяч квадратных метров. Источник изображения: Wikimedia CommonsВ рамках этих инвестиций предприятие начнёт заниматься производством сложных деталей для двигателей M88 и GE90, использующихся в истребителях Rafale и самолётах Boeing 777 соответственно. В пресс-релизе компании подчёркивают, что принятое решение позволит значительно увеличить выпуск двигателей M88, а это, соответственно, расширит производство истребителей Rafale.

Директор Safran Aircraft Engines по промышленному производству Клод Кильен акцентирует внимание на том, что инвестиции в расширение производственных мощностей позволяют удовлетворять потребности как гражданских, так и военных заказчиков. Французская компания продолжает расширять производство двигателей M88, в том числе из-за растущего внутреннего и зарубежного спроса на истребители Rafale, которых в прошлом году было произведено 26 единиц.