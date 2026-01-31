Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Во Франции увеличат производство двигателей M88 для истребителей Rafale
Компания Safran инвестирует 70 млн евро в производство сложных деталей для двигателей

Компания Safran Aircraft Engines (Франция) сообщила о расширении предприятия в Ле-Крёзо, специализирующегося на производстве деталей для двигателей LEAP и CFM5, необходимых при сборке самолётов Airbus A320 и Boeing 737. Руководство компании запланировало инвестиции в размере 70 миллионов евро, которые позволят увеличить численность персонала завода с 200 до 300 сотрудников к 2032 году, а также расширить площадь самого предприятия до 26 тысяч квадратных метров.Источник изображения: Wikimedia CommonsВ рамках этих инвестиций предприятие начнёт заниматься производством сложных деталей для двигателей M88 и GE90, использующихся в истребителях Rafale и самолётах Boeing 777 соответственно. В пресс-релизе компании подчёркивают, что принятое решение позволит значительно увеличить выпуск двигателей M88, а это, соответственно, расширит производство истребителей Rafale.

Директор Safran Aircraft Engines по промышленному производству Клод Кильен акцентирует внимание на том, что инвестиции в расширение производственных мощностей позволяют удовлетворять потребности как гражданских, так и военных заказчиков. Французская компания продолжает расширять производство двигателей M88, в том числе из-за растущего внутреннего и зарубежного спроса на истребители Rafale, которых в прошлом году было произведено 26 единиц.

#франция #rafale #m88
Источник: safran-group.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Удачливый покупатель приобрёл RTX 5070 Ti за пятую часть её реальной цены
2
Энтузиаст показал возможности ПК на Core i5-4670K с 16 ГБ DDR3 и RX 6700 XT в популярных играх
3
Вышла новая доступная по цене портативная игровая консоль Pocket 1 с модульной конструкцией
+
Адмирал ВМС США заявил о критической необходимости истребителя F/A-XX для противодействия Ирану
+
Игры для Sony PS2 вскоре смогут запускаться на Windows без эмуляции
+
Popular Mechanics сообщает об открытии меняющем представления о размножении хрящевых рыб
+
Пользователь рассказал об отказе Asus ремонтировать матплату из-за косметического дефекта
+
Windows 10 отобрала долю рынка у Windows 11
8
Дания отправила в Гренландию бывший советский паром «Константин Симонов»
+
В КНДР провели испытания модернизованной 600-мм РСЗО KN-25
+
Маркетплейсы в РФ заставят применять единую комиссию для всех продавцов
1
В сети появилось первое детальное фото полноразмерного макета сверхдальнобойной ракеты КНР PL-17
+
Марсоход Curiosity сделал редкий ночной снимок поверхности Марса при искусственном освещении
+
РИА Новости: Мессенджер MAX вошел в пятерку самых быстрорастущих сервисов мира
15
Thermaltake представила серию корпусов для ПК TR300 формата Mid-Tower с фронтальным расположением БП
+
Учёные обнаружили переписывающий историю болезни древнейший штамм сифилиса возрастом 5500 лет
+
Эксперты протестировали Ryzen 7 9850X3D с DDR5-6000 и DDR5-4800 в ряде игр
+
ASUS выпускает для материнских плат AMD AM5 бета BIOS с AGESA pre-1.3.0.0 и опцией Bank Refresh Mode
+
Швеция ведёт переговоры с Францией и Британией о расширении их ядерных гарантий
1
Командующий стратегической авиацией США раскрыл детали о бомбардировщике B-21 Raider
+

Популярные статьи

Собираем максимально выгодный игровой компьютер зимой 2026 года в условиях заоблачных цен на ОЗУ
14
Steam Machines или Gabecube — в чем уникальная особенность устройства Valve
4
Апгрейд офисной связки до околоигровой
71
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
6
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
+

Сейчас обсуждают

~Valera~
06:48
Пусть идут в пешее эротическое путешествие. Бесполезные имбицилы.
РИА Новости: Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о риске финансового коллапса организации
Китя.
05:48
Cronos играл не понравилася. а игра Escape from Tarkov была скачена и за системных требований посмотреть что да как и не более. а игру Dying.Ligh прошёл полностью.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
PhantomLord
04:41
Пей зелёнку, у тебя в голове вавка
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Waramagedon
04:39
Что ещё они могли предложить взамен если 7 серии уже нет на производстве и складах amd.
Владелец вышедшего из строя Ryzen 9 7950X3D получил от техподдержки AMD взамен Ryzen 9 9950X3D
TM1
04:11
второй раз в жизни попробвал слушать acid pop, перебрал все композиции из первого альбома. Согласен с остальными - на вкус и цвет товарища нет. Но если они пишут - значит это кому-нибудь нужно!
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
Никита Абсалямов
01:22
С хорошим языком советую попробовать себя в пении... подпевалы требуются везде всегда...
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Bernigan
01:22
Меня никогда сетевые шутеры не интересовали, запусти Cronos на ультра с RT, зацени как пойдёт, игра на твой RE 4 любимый похожа
Апгрейд офисной связки до околоигровой
linux4ever
01:09
Лох это судьба.
Обзор и разборка двадцатилетнего ультразвукового устройства для стирки VOLCANO
Китя.
01:03
Игра Escape from Tarkov на бета тестирований запустил её и прикинь игра на средних настройках жрет оперативы 26GB. на максе еще больше.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Никита Абсалямов
00:31
А что касается эмуляции - это вообще от лукавого, лишняя трата времени и не более - в кремний это было бы куда проще и дешевле, как собственно и пересборка софта под современное железо.
Апгрейд офисной связки до околоигровой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter