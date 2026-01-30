Средства потратят на укрепление материально-технического обеспечения вооружённых сил страны

Совет Европейского союза (ЕС) принял решение о выделении 20 миллионов евро из Европейского фонда мира (EPF) на оказание военной помощи Армении. Средства потратят на укрепление материально-технического обеспечения вооружённых сил страны с акцентом на защиту гражданского населения в кризисных и чрезвычайных ситуациях.

В пресс-релизе Совета ЕС подчёркивают, что финансирование также улучшит взаимодействие армянских вооружённых сил в случае возможного будущего участия в международных военных миссиях и операциях, в том числе проводимых ЕС.

В Совете ЕС напоминают, что это уже не первый транш военной помощи Армении. Соответствующая тенденция началась в 2024 году, когда европейское сообщество впервые одобрило первый транш военной помощи. После принятого в январе 2026 года решения общая сумма поддержки вооружённых сил Армении со стороны ЕС увеличилась до 30 миллионов евро.

Как сообщают армянские СМИ, решение о выделении нового финансирования планировали принять ещё в 2025 году, но Венгрия блокировала голосование. В этом году решение о распределении средств из IPF удалось принять единогласно.