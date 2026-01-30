Министерство обороны США опубликовало соответствующий запрос информации на официальном сайте государственных контрактов

Военно-воздушные силы США изучают возможность заключения контракта с подрядчиками, которые готовы предоставить услуги по обучению иностранных пилотов в рамках программы Foreign Military Sales (FMS). Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на опубликованный запрос информации на официальном портале государственных закупок SAM.gov. Источник изображения: Wikimedia CommonsВ настоящее время ВВС США ежегодно обучают более 9 тысяч пилотов из 142 стран в рамках программы FMS, связанной с продажей вооружения и услуг иностранным государствам. Опубликованный запрос информации направлен на изучение возможностей частных подрядчиков по удовлетворению потребности в обучении пилотов по 9 типам миссий: боевая поддержка, лёгкая штурмовая авиация, разведка и наблюдение, сбор разведывательной информации, рекогносцировка, поисково-спасательные операции, морское патрулирование, радиоэлектронная борьба, медицинская эвакуация, транспортировка грузов и перевозка высокопоставленных лиц.

Обучение должно проходить в аудиториях, оборудованных учебным и техническим оборудованием, включая симуляторы и системы виртуальной реальности. Подрядчики должны быть готовы обеспечить подготовку на таких истребителях, как F-15, F-16 и F-35, а также различных реактивных и учебно-тренировочных самолётов (C-130, C-172, L-39 и другие). В запросе информации ВВС США предлагают компаниям, претендующим на контракт, описать свою методику обучения пилотов с использованием тренажёров и другого оборудования. Помимо этого, приветствуется опыт в обучении иностранных пилотов с учётом культурных особенностей и специфических требований оперативных иностранных государств.