Компания Embraer (Бразилия) объявила о сотрудничестве с индийской компанией Adani Defence & Aerospace для создания совместного производства транспортных самолётов в Индии. Сотрудничество соответствует правительственной инициативе «Сделано в Индии», направленной на поощрение иностранных компаний, которые планируют разместить своё производство на территории страны.В рамках данного сотрудничества компании создадут сборочную линию самолётов, за которой последует постепенное повышение уровня локализации. Индийская компания обеспечит Embraer надёжную цепочку поставок, которую ей удалось развить в стране. Сотрудничество Embraer и Adani Defence & Aerospace ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса Индии, а также создание значительного количества высококвалифицированных рабочих мест в промышленном секторе. Генеральный директор индийской компании Ашиш Раджванши подчеркнул, что партнёрство позволит сформировать внутри Индии собственную экосистему транспортной авиации, обеспечив самодостаточность.
В настоящее время Индия использует около 50 самолётов производства Embraer. Помимо этого, военно-воздушные силы страны эксплуатируют бизнес-джеты Embraer Legacy 600 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Netra, которые созданы на основе Embraer ERJ145.