Бразильская компания будет сотрудничать в этом направлении с индийской Adani Defence & Aerospace

Компания Embraer (Бразилия) объявила о сотрудничестве с индийской компанией Adani Defence & Aerospace для создания совместного производства транспортных самолётов в Индии. Сотрудничество соответствует правительственной инициативе «Сделано в Индии», направленной на поощрение иностранных компаний, которые планируют разместить своё производство на территории страны. Источник изображения: Wikimedia Commons, Public DomainВ рамках данного сотрудничества компании создадут сборочную линию самолётов, за которой последует постепенное повышение уровня локализации. Индийская компания обеспечит Embraer надёжную цепочку поставок, которую ей удалось развить в стране. Источник изображения: компания EmbraerСотрудничество Embraer и Adani Defence & Aerospace ориентирована на удовлетворение внутреннего спроса Индии, а также создание значительного количества высококвалифицированных рабочих мест в промышленном секторе. Генеральный директор индийской компании Ашиш Раджванши подчеркнул, что партнёрство позволит сформировать внутри Индии собственную экосистему транспортной авиации, обеспечив самодостаточность.

В настоящее время Индия использует около 50 самолётов производства Embraer. Помимо этого, военно-воздушные силы страны эксплуатируют бизнес-джеты Embraer Legacy 600 и самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Netra, которые созданы на основе Embraer ERJ145.