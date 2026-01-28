Часть оборонных средств позволит завершить давние инфраструктурные проекты

В прошлом году Европейская комиссия объявила о масштабной программе перевооружения – SAFE. В рамках данной инициативы страны-участники Европейского союза могут получить кредит на расходы, связанные с обороной. Речь идёт о 150 миллиардах евро, которые распределят между странами-участниками в соответствии с их запросами.

Правительство Румынии озвучило, на что планирует потратить запрошенные у Брюсселя 16,6 миллиардов евро. Как оказалось, только 9,6 миллиардов евро будут потрачены непосредственно на приобретение оружия, а оставшиеся средства распределят между другими проектами. Так, например, 2,8 миллиардов евро будут выделены Министерству внутренних дел и другим государственным учреждениям в сфере национальной безопасности.

Примечательно, что существенную часть финансирования (4,2 миллиарда евро) вовсе потратят на строительство дорог. Власти планируют завершить строительство магистралей по маршрутам A7 (Пашканы – Сучава – Сирет) и A8 (Моцка – Яссы – Унгены), связанных с Молдавией и Украиной. Судя по всему, эти инфраструктурные проекты представляют важность для румынской обороны.

Одним из преимуществ SAFE, помимо низких процентных ставок, является льготный период 10 лет, в течение которых страна не обязана выплачивать кредит за своё перевооружение.