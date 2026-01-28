Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Румыния потратит €4,2 млрд из оборонного кредита SAFE на строительство дорог
Часть оборонных средств позволит завершить давние инфраструктурные проекты

В прошлом году Европейская комиссия объявила о масштабной программе перевооружения – SAFE. В рамках данной инициативы страны-участники Европейского союза могут получить кредит на расходы, связанные с обороной. Речь идёт о 150 миллиардах евро, которые распределят между странами-участниками в соответствии с их запросами.

Правительство Румынии озвучило, на что планирует потратить запрошенные у Брюсселя 16,6 миллиардов евро. Как оказалось, только 9,6 миллиардов евро будут потрачены непосредственно на приобретение оружия, а оставшиеся средства распределят между другими проектами. Так, например, 2,8 миллиардов евро будут выделены Министерству внутренних дел и другим государственным учреждениям в сфере национальной безопасности.

Может быть интересно

Примечательно, что существенную часть финансирования (4,2 миллиарда евро) вовсе потратят на строительство дорог. Власти планируют завершить строительство магистралей по маршрутам A7 (Пашканы – Сучава – Сирет) и A8 (Моцка – Яссы – Унгены), связанных с Молдавией и Украиной. Судя по всему, эти инфраструктурные проекты представляют важность для румынской обороны.

Одним из преимуществ SAFE, помимо низких процентных ставок, является льготный период 10 лет, в течение которых страна не обязана выплачивать кредит за своё перевооружение.

#румыния #safe 5
Источник: hotnews.ro
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Китай заменяет российские системы на отечественные в ходе модернизации эсминцев Type 051C
1
«Ростсельмаш» в начале года нарастил темп производства сельскохозяйственной техники
+
В США создан использующий акустические волны для обработки радиосигналов фононный лазер
+
JayzTwoCents выявил причину оплавления разъемов 12V-2×6 – проблема вызвана некачественными кабелями
4
В США открывают новый завод по производству двигателей для АПЛ Columbia
+
Гружёный углём первый поезд с современными вагонами «Урал» отправился на Дальний Восток
1
Nvidia выпустила новый драйвер GeForce Game Ready версии 591.86 WHQL
2
РИА Новости: Минобороны представило гусеничные роботизированные комплексы «Варан» и «Курьер»
+
Импортозамещённые SJ-100 и Ил-114-300 прибыли в город Хайдарабад для участия в выставке Wings India
+
В Тибете обнаружены принадлежавшие правителю Туюйхунь позолоченные доспехи возрастом 1200 лет
+
VIK-on: В России растёт спрос на услугу увеличения памяти на видеокартах GeForce RTX 4090
+
Цены на оперативную память DDR4 растут быстрее, чем на DDR5
4
Clawdbot «взорвал» Силиконовую долину и смел запасы Mac mini в магазинах США
2
«АвтоВАЗ» показал кадры криоиспытаний Lada Vesta 2026
1
Найден способ восстановить работу перепрошитых смартфонов Xiaomi после неудачного апдейта HyperOS 3
+
Opex360: Франция не сможет обеспечить топливом свои вооружённые силы в случае военного конфликта
+
Учёные обнаружили муравья возрастом около 40 млн лет в куске янтаря из коллекции Гёте
+
MLID: процессоры Intel Panther Lake могут сделать не нужными бюджетные видеокарты NVIDIA
+
В России ведётся разработка локомотива с ядерной силовой установкой
+
Colorful представила компактные видеокарты iGame RTX 5060 Ti и 5070 Mini W OC в белой расцветке
1

Популярные статьи

Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
23
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
9
100 альбомов, которые сделают вас меломаном. Часть первая
5
Xbox Game Pass как обязательство — почему игры перестали быть отдыхом и стали второй работой
2
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT
9
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
6
Настройка выделенного сервера Project CARS 2 для игры по локальной сети
+

Сейчас обсуждают

3vova1vova2
12:36
ликвидировать кожанку и нивидиа развалится 😎 😂 👍
Дженсен Хуанг ответил на вопрос о преемнике на пост главы NVIDIA: «Таких, как я, больше не будет»
aoxoa1
12:33
Чтото что требует реально много памяти скорее всего. А так, там где хорошо параллелятся задачи, и топовые варианты 2011-v4 покажут себя в многопотоке не сильно хуже, на мой взгляд, за счет возможности...
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Китя.
12:29
Видеокарты с большим объёмом памяти будут расти в цене. 5090 сейчас уже официальная цена 5000$. а по поводу 6090 выход её откладывается как минимум до 2028 года из-за нехватки памяти. Так что пора при...
12 игровых видеокарт, которые стало невыгодно покупать в 2026 году
Евгений Спицын
12:12
это только начало 5070 в сша уже 1000 баксов стоит
Wccftech: RTX 5060 Ti 16 ГБ быстро теряет популярность среди покупателей из-за роста цен
randomXP
12:02
Там на юр лицо было, посчитали расходы на адвокатов и продали на запчасти - получилось выгоднее.
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Cowboy Huggies
11:51
Кринж писать, что это кринж.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Redneck_prm_blog
11:50
Даже непонятно, куда такое использовать кроме бесконечной компиляции хрома. Какие еще задачи хорошо параллелятся на десятки ядер, и при этом их нельзя считать на видюхе?
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Comandante
11:49
Напишите лучше статью. Ах, да, вы же только гадить в комментах умеете.
Обзор и тестирование старого ПК на основе Athlon II X2 215 и GeForce 9600 GT.
OgoGoLog
11:40
Досудебную писали?
Как Steam Machines и Valve сломали систему — релиз в 2026 году на фоне пандемии ИИ
Маша Писаренко
11:39
Человек в противогазе косит траву. Идет девушка. — Ты что, милый, такая жара, а ты в противогазе? — Я зионщик, не могу без трудностей.
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter