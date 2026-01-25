Непогода также привела к отмене тысяч авиарейсов

В субботу в США объявили режим чрезвычайной ситуации в 17 штатах и федеральном округе Колумбия из-за приближающейся снежной бури, которая сопровождается сильными снегопадами и низкими температурами. На фоне непогоды во всех штатах без электричества осталось более 100 тысяч американцев. Непогода также сказалась на авиасообщении: по всей стране за 2 дня было отменено более 13 тысяч рейсов.

Министр внутренней безопасности Кристин Ноэм подтвердила данную информацию, оценив количество обесточенных потребителей в «десятки тысяч». По её словам, ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения. Президент США Дональд Трамп также отреагировал на снежные штормы, назвав их «историческими», а также заверив в подконтрольности ситуации федеральному правительству.

Может быть интересно

Ожидается, что снежная буря станет одной из самых мощных с момента «шторма века» в США и Канаде в марте 1993 года. Рекордно низкие для США температуры наступят уже с понедельника, затронув более 40 штатов, где проживает около 240 миллионов человек. Власти уже готовятся к тому, что будет повреждена инфраструктура, а её восстановление затруднит чрезвычайно холодный воздух в следующие недели.