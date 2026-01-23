Интеграция новых ракет пройдёт в сотрудничестве с южнокорейской LIG Nex1

Компания Shield AI (США) планирует интегрировать в разрабатываемый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлёта и посадки (VTOL) управляемые ракеты L-MDM (Laser-guided Missile for Drones), созданные компанией LIG Nex1 (Южная Корея). Между ними было подписано соглашение, направленное на интеграцию, проведение лётных испытаний и тестирований.

L-MDM представляет собой управляемую ракету класса «воздух – земля», которая будет запускаться с помощью беспилотника. Ракета небольших размеров, но имеет лазерное наведение, которое позволит ей наносить удары как по стационарным, так и движущимся целям. Пока ещё ракета находится на этапе разработки, поэтому нет информации о её ориентировочной стоимости, дальности полёта и весе боевой части.

Может быть интересно

Интеграция V-BAT с ракетами L-MDM расширит возможности БПЛА, который позиционировался Shield AI как разведывательный. Ключевыми преимуществами данного беспилотника является возможность быстрого VTOL-запуска, например с палубы корабля, а также устойчивая система радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, маловероятно, что L-MDM будут иметь большую боевую часть и дальность полёта. Вероятнее всего, ракета позволит наносить удары на расстоянии до 20 - 30 километров, а боевая часть вряд ли достигнет даже 20 килограммов, поскольку V-BAT имеет подтверждённую максимальную грузоподъёмность 22,5 килограммов (в официальных характеристиках – 11,3 килограмма). Габариты L-MDM на иллюстрации лишь подтверждают, что о внушительных характеристиках говорить не стоить. Однако в случае, если LIG Nex1 обеспечит низкую стоимость ракеты, она вполне может стать эффективным способом противодействия БПЛА.