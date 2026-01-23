Сайт Конференция
Nacvark
Shield AI оснастит дроны V-BAT управляемыми ракетами L-MDM
Интеграция новых ракет пройдёт в сотрудничестве с южнокорейской LIG Nex1

Компания Shield AI (США) планирует интегрировать в разрабатываемый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вертикального взлёта и посадки (VTOL) управляемые ракеты L-MDM (Laser-guided Missile for Drones), созданные компанией LIG Nex1 (Южная Корея). Между ними было подписано соглашение, направленное на интеграцию, проведение лётных испытаний и тестирований.

L-MDM представляет собой управляемую ракету класса «воздух – земля», которая будет запускаться с помощью беспилотника. Ракета небольших размеров, но имеет лазерное наведение, которое позволит ей наносить удары как по стационарным, так и движущимся целям. Пока ещё ракета находится на этапе разработки, поэтому нет информации о её ориентировочной стоимости, дальности полёта и весе боевой части.

Интеграция V-BAT с ракетами L-MDM расширит возможности БПЛА, который позиционировался Shield AI как разведывательный. Ключевыми преимуществами данного беспилотника является возможность быстрого VTOL-запуска, например с палубы корабля, а также устойчивая система радиоэлектронной борьбы. Тем не менее, маловероятно, что L-MDM будут иметь большую боевую часть и дальность полёта. Вероятнее всего, ракета позволит наносить удары на расстоянии до 20 - 30 километров, а боевая часть вряд ли достигнет даже 20 килограммов, поскольку V-BAT имеет подтверждённую максимальную грузоподъёмность 22,5 килограммов (в официальных характеристиках – 11,3 килограмма). Габариты L-MDM на иллюстрации лишь подтверждают, что о внушительных характеристиках говорить не стоить. Однако в случае, если LIG Nex1 обеспечит низкую стоимость ракеты, она вполне может стать эффективным способом противодействия БПЛА.

#сша #shield ai #v-bat
Источник: shield.ai
Сейчас обсуждают

swr5
15:50
Не рассыпется. Есть множество случаев попадание птиц в двигатель во время полета самолета, конечно может быть разрушение лопаток и даже пожар.
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
lighteon
15:49
Уж лучше R9 290X, только без турбины, а то с турбиной без неисправности за 80 грелась Х) Хотя не факт, что была по карману этому пользователю, но в теории могла уже существовать...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Михаил Barash Андреев
15:49
Обычно тушками стреляют. Чтобы соответствовало плотности, массе живой птицы. Какой-то искусственный материал не даст такого результата, а в испытаниях надо учитывать результаты при реальном попадании ...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
Никита Абсалямов
15:35
Ну взяли бы тогда же вместо GTX460 скажем HD6950... точно так же бы сдохла... времена такие были...
Обзор и тестирование видеокарты MSI N560GTX-Ti Hawk - Born to Die Edition
Megard
15:25
В резервациях тоже будут чистить дороги или проблемы индейцев шерифа не касаются?
ABC News: миллионы жителей США могут оказаться в зоне действия сильной зимней бури
Диман
15:21
Любой двигатель рассыпется. не знаю даже зачем впринципе такое тестировать. нужно делать отпугивалку птиц и прочее. и тестировать их. хотя даже стало интересно как они тестировали. брали 5-10 кг к...
Авиадвигатель ПД-8 прошёл испытания на попадание стаи птиц
aoxoa1
15:14
Если есть на чем сидеть, решение закономерное. Просто у меня наоборот, железа полно, больше 10 юнитов. С одной тачки допустим ту же память могу раскидать на две, и с освободившейся продать. Уже так сд...
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
Сергей Зинкевич
14:48
Вопрос появятся ли новые рабочие места для простого народа после перемен а так шило на мыло
WSJ: США надеются сменить власть на Кубе до конца года с помощью агентов в правительстве
K0nst4nt1n
14:44
> Прошу удалить запись. Очень жаль, статья была весьма полезной и отражала реальное состояние закупки "импортозамещённых" устройств за дикий оверпрайс . Тоже часто с этим сталкиваюсь, к сожалению, и ...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
DTS
14:42
Попытка перекинуть стрелки на мою персону с темы о содержании твоего фейкового скриншота выглядит жалкой. Ты видимо решил тоже вступить в клуб борцов за кубок бабки Ванги и побороться с Китей и Бернин...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
