Страна готовит денонсацию ключевых документов

Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в эфире Radio Moldova заявил, что Кишинёв официально запустил процесс выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ). Страна готовится денонсировать три основополагающих документа (Соглашение о создании СНГ, приложение к нему и устав организации), которые лежат в основе членства Молдавии в СНГ.

Молдавский министр напоминает, что Молдавия некоторое время назад де-факто приостановила своё участие в делах СНГ, но де-юре по-прежнему является членом международной организации. Само решение о прекращении членства, обусловлено приоритетами Кишинёва в сторону евроинтеграции.

Правительство страны планирует к февралю 2026 года подготовить соответствующие документы, которые будут переданы депутатам парламента. Депутаты проголосуют по ним после начала парламентской сессии. Таким образом, выход страны из международной организации может произойти уже в ближайшие месяцы. После выхода Молдавии из СНГ, в составе международной организации останется 8 членов. На момент основания СНГ в состав международной организации входило 11 государств.