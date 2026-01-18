Компания L3Harris получила контракт на их поставку ВМС США и Корпусу морской пехоты США

Компания L3Harris Technologies (США) сообщила о получении контракта на поставку Военно-морским силам и Корпусу морской пехоты США 34 крупных роботизированных платформ T7, использующихся для выполнения миссий по обезвреживанию взрывных устройств. Наземные дроны разрабатывались компанией с целью переложить миссии с повышенным риском на беспилотные платформы.

В пресс-релизе компании отмечают, что Военно-морские силы и Корпус морской пехоты США подтвердили манёвренность и эффективность их разработки. Стоимость контракта не уточняется, как и сроки его выполнения. L3Harris будет ответственна за обучение личного состава подразделений, планирующих эксплуатировать T7, а сами поставки планируют начать уже в этом году.

T7 представляет собой дрон на гусеничной платформе с возможностью поворота корпуса, что позволяет ему легко преодолевать различные ландшафты. Данная версия дрона оснащена системой радиоэлектронной борьбы, а также рентгеновским модулем, который позволяет просвечивать отдельные объекты на момент наличия взрывных устройств. В настоящее время сотни дронов данного типа используются Военно-воздушными силами США, Великобританией и Австралией.