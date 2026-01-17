Ряд причин заставил немецких чиновников обсуждать альтернативу «ядерному зонтику» США

В парламенте Германии начали вновь обсуждать возможность ядерного сдерживания без участия США в формате «ядерного щита» Европы. Об этом сообщает немецкое издание Handesbalt, приводя слова представителей различных парламентских фракций.

В материале издания напоминают о том, что президент Франции Эмманюэль Макрон в прошлом году сделал заявление, в котором допустил размещение французского ядерного оружия на территории других государств. Макрон использовал осторожную формулировку, свидетельствующую о готовности Парижа обсудить этот вопрос «в подходящее время».

Соответствующие обсуждения приобретают актуальность в Германии на фоне изменчивой внешней политики США. Действующее правительство США не разделяет видение Европы относительно существующих угроз безопасности, а также ставит под сомнение права Дании на Гренландию, поэтому Берлину необходимы запасные варианты сдерживания на случай свёртывания «ядерного зонтика» США. Мнения немецких политиков разделены: ХДС/ХСС поддерживает серьёзное обсуждение того, в какой степени французский и британский ядерный потенциал могут быть использованы в будущем в рамках общего европейского сдерживания, в то время как СДПГ опасается подобных разговоров из-за нарушения ключевых принципов нераспространения ядерного оружия.

Председатель ХСС Александр Хоффман в интервью Handesbalt подчеркнул, что Германии и Европе стоит рассчитывать на себя в вопросах сдерживания, а не устанавливать какие-либо табу на этот счёт.