Примечательно, что Париж отдал предпочтение немецкому решению, а не французскому

Компания Daimler Truck, входящая в состав концерна Mercedes-Benz Group (Германия), объявила о полученном от Вооружённых сил Франции контракте на поставку 7 тысяч военных грузовиков. Немецкая компания планирует поставить грузовики Mercedes-Benz Zetros в сотрудничестве с французской компанией Arquus, которая займётся их модернизацией с учётом требований французской армии. Новая модель получит название Zetros by Arquus.

В течение следующих семи лет Daimler Truck и Arquus будут поставлять Франции военные грузовики со скоростью около 1 тысячи единиц в год. Контракт также предусматривает опцион на дополнительный заказ ещё 3 тысяч военных грузовиков. Стоимость контракта оценивается примерно в 2 миллиарда евро, то есть около 250 тысяч евро за один грузовик.

Примечательным является то, что Франция выбрала именно платформу Zetros немецкой разработки, хотя были предложения от французских компаний, например, Soframe. Справедливости ради, значительным преимуществом Daimler Truck с их шасси Zetros было сотрудничество с французской компанией Arquus. Без такой коллаборации, вероятнее всего, Париж отдал бы предпочтение французской компании, учитывая приверженность национальным решениям.