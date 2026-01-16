На этой неделе президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) дал понять, что обсуждает возможность нанесения ударов по Ирану. Однако за последние дни риторика Белого дома изменилась в пользу дипломатического решения. Несмотря на это, американские военные уже предприняли меры предосторожности, разрешив развёрнутым на Ближнем Востоке военным проживать в отелях и других местах вдали от военных баз.
Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, США увеличивают численность войск в регионе, хотя пока речь не идёт о нанесении военного удара. В материале издания предполагают, что Белый дом оттягивает время принятия решения о нанесения ударов, развёртывая дополнительные силы в регионе для защиты своих объектов.
По данным издания, в настоящее время у США нет достаточных сил на Ближнем Востоке, чтобы гарантировать защиту своих военных баз. По этой причине как минимум одна авианосная группа была переброшена из Южно-Китайского моря в ближневосточный регион.
Источники издания утверждают, что советники Трампа предупредили его о необходимости большего количества ресурсов для защиты американских и союзных войск. В то же время они подчёркивают, что даже нанесение крупного удара по Ирану не приведёт к смене власти в стране, хотя и поддержит протестующих.