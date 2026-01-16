Сайт Конференция
Nacvark
WSJ: США откладывают решение об ударах по Ирану для развёртывания дополнительных сил
За последние дни риторика США вновь изменилась в пользу дипломатического решения, что может указывать на тактику оттягивания времени

На этой неделе президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) дал понять, что обсуждает возможность нанесения ударов по Ирану. Однако за последние дни риторика Белого дома изменилась в пользу дипломатического решения. Несмотря на это, американские военные уже предприняли меры предосторожности, разрешив развёрнутым на Ближнем Востоке военным проживать в отелях и других местах вдали от военных баз.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, США увеличивают численность войск в регионе, хотя пока речь не идёт о нанесении военного удара. В материале издания предполагают, что Белый дом оттягивает время принятия решения о нанесения ударов, развёртывая дополнительные силы в регионе для защиты своих объектов.

По данным издания, в настоящее время у США нет достаточных сил на Ближнем Востоке, чтобы гарантировать защиту своих военных баз. По этой причине как минимум одна авианосная группа была переброшена из Южно-Китайского моря в ближневосточный регион.

Источники издания утверждают, что советники Трампа предупредили его о необходимости большего количества ресурсов для защиты американских и союзных войск. В то же время они подчёркивают, что даже нанесение крупного удара по Ирану не приведёт к смене власти в стране, хотя и поддержит протестующих.

#сша #иран
Источник: wsj.com
