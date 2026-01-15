Решение несёт символический характер: численность контингента составляет менее 10 человек

Вчера стало известно, что Дания планирует объявить о расширении военных учений в Гренландии на фоне растущего интереса США к острову. Позже высокопоставленные чиновники Швеции и Норвегии подтвердили, что отправляют свои войска на остров в рамках многонациональной группы союзников, которые примут участие в учениях Operation Arctic Endurance (Операция «Арктическая выносливость»).

Премьер-министр Швеция Ульф Кристерссон подтвердил, что его страна направила несколько представителей вооружённых сил для участия в военных манёврах. Министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик в интервью Verdens Gang (VG) также подтвердил отправку двух военнослужащих с целью дальнейшего налаживания сотрудничества между союзниками.

Таким образом, скандинавские страны внесли свой вклад в укрепление обороны Гренландии контингентом войск численностью менее 10 человек. По данным немецкого таблоида Bild, многонациональную группу союзников в Гренландии ожидает более серьёзное подкрепление: Германия отправит на остров разведывательную группу из 13 военных. Франция, судя по всему, также намерена отправить на арктический остров своих военных, но пока не было официальных заявлений.