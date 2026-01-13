Сайт Конференция
Nacvark
В Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии
Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн предлагает присвоить острову статус штата

В Конгресс США был внесён законопроект Greenland Annexation and Statehood Act, направленный на обеспечение стратегических интересов США и противодействие влиянию России и Китая в Арктике путём аннексии Гренландии (автономный регион в составе Королевства Дании) и присвоении острову статуса 51-го штата. Инициатором законопроекта является член Палаты представителей от Республиканской партии Рэнди Файн, заручившийся поддержкой Дональда Трампа на парламентских выборах в апреле 2025 года.

Конгрессмен объясняет необходимость своей инициативы стратегической важностью Гренландии, которая, по его мнению, не «отдалённый форпост». Политик акцентирует внимание на том, что тот, кто контролирует этот остров, контролирует ключевые арктические судоходные пути и архитектуру безопасности.

Внесённый Рэнди Файном законопроект предоставляет президенту США все полномочия для аннексии или других способов получения контроля над Гренландией. Помимо этого, законопроект содержит отчёт, где изложены все необходимые изменения в федеральном законодательстве, чтобы арктический остров присоединился в состав США на правах 51-го штата.

Greenland Annexation and Statehood Act может быть попыткой конгрессмена повысить свою лояльность со стороны Дональда Трампа или отблагодарить его за поддержку на парламентских выборах. Тем не менее сам Трамп в этом году всерьёз поднял вопрос о необходимости установления контроля США над островом, вне зависимости от позиции союзников и последствий для трансатлантических связей.

#сша #гренландия
Источник: fine.house.gov
