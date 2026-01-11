Церемония передачи самолёта прошла на военной базе в Техасе

Несколько дней назад на Объединённой базе Сан-Антонио-Рэндольф в штате Техас прошла церемония передачи Военно-воздушным силам США первого учебно-тренировочного самолёта T-7A Red Hawk, разрабатываемого компаниями Boeing и Saab. Новый самолёт разрабатывался для усовершенствования возможностей ВВС США по подготовке личного состава.

Самолёт нового поколения поступил 99-й учебно-тренировочной эскадрильи (12-е учебно-тренировочное крыло), которое стало первым подразделением, получившим T-7A Red Hawk. Новый учебно-тренировочный самолёт заменит устаревшие Northrop T-38 Talon, на которых американские пилоты осуществляли учебные полёты в течение последних 60 лет.

T-7A Red Hawk оснащён передовыми цифровыми технологиями, современной авионикой и открытой архитектурой, которая позволяет модернизовать его в соответствии с будущими требованиями к подготовке пилотов. Исполняющий обязанности заместителя начальника штаба ВВС США генерал-лейтенант Скотт Плеус утверждает, что новый самолёт необходим для выведения подготовки пилотов истребителей 5-го и 6-го поколений на новый уровень. Разработка учебно-тренировочного самолёта началась ещё в 2013 году, а уже в 2016 году Boeing и Saab представили ВВС США первый прототип.