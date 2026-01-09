Это связано с позицией США, которые обвиняют Европу в недостаточном внимании к острову и требуют передать его им

США претендуют на Гренландию, являющуюся автономной территорией в составе Королевства Дании. Этот вопрос вызывает беспокойство у европейских государств. Американские власти видят ряд причин, по которым остров должен принадлежать им. Речь идёт в том числе о потенциальных месторождениях полезных ископаемых, разработка которых в арктической среде является крайне дорогой. Однако есть и другой аргумент: Европа не сможет защитить Гренландию от китайского и российского присутствия так, как это сделают США.

Издание Politico, ссылаясь на собственные источники, пишет, что страны Европы, входящие в НАТО, обсуждают варианты, как удовлетворить беспокойства США и отвлечь страну от идеи заполучить остров. Североатлантический альянс может рассмотреть возможность увеличения расходов на оборону в Арктике, а также начать проводить большее количество военных учений в регионе. Один из европейских дипломатов рассказал Politico, что ещё недавно страны Европы игнорировали призывы Дании инвестировать в Гренландию, но теперь есть признаки изменения позиции.

Помимо того, НАТО может рассмотреть объявление новой миссии в Гренландии – «Арктический страж», которая является аналогом «Восточный страж» в Восточной Европе и «Балтийский страж» в Балтийском море. Растущее присутствие войск НАТО в регионе может убедить США не вмешиваться в дела острова.

Говоря о потенциальном военном конфликте за Гренландию, эксперты считают, что Европа не сможет противостоять США. Тем не менее, присутствие европейских войск может сдержать Вашингтон от жёстких мер. Даже в том случае, если США всё же захотят установить контроль над островом военным путём, высадив небольшую группу спецназа, теоретически европейские военные могут задержать её и обвинить американцев в преступлении. Формально у Дании есть юридическая база, позволяющая ей «немедленно вступить в бой, не дожидаясь и не запрашивая приказов» для защиты Гренландии, но, очевидно, никто не станет этого делать.