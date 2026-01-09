По данным издания, произошло это в декабре 2025 года

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что китайские хакеры из группировки Salt Typhoon взломали электронные почты сотрудников ключевых комитетов Палаты представителей США. В частности, кибератака затронула комитеты по вооружённым силам, иностранным делам, разведке и специальном комитете по делам Китая.

В материале издания утверждают, что китайские хакеры могли взаимодействовать со спецслужбами Китая. Взлом мог быть направлен на сбор важной информации о внутренней политике и обсуждениях стратегического значения в отдельных комитетах. Каким образом китайские хакеры взломали почты американских законодателей – не уточняется, но Financial Times подчёркивает, что это была «высокотехнологичная кибератака».

По данным издания, впервые о взломе стало известно в декабре 2025 года. Расследованием инцидента занимается Федеральное бюро расследований, специализирующееся на внутренней безопасности. В Конгрессе США уже ищут способы улучшить безопасность служебной почты.

Financial Times акцентирует внимание на том, что утечка информации из служебных почт законодателей может поставить под угрозу секретные проекты или переговоры, а также сказаться на отношениях между США и Китаем, особенно, если речь идёт о вопросе Тайваня или Южно-Китайского моря в целом.