Страна хочет возобновить своё участие в программе после фактической заморозки

Издание Janes, ссылаясь на собственные источники, пишет, что правительство Индии стремится возобновить своё участие в программе по разработку и закупку истребителей KF-21 Boramae производства Южной Кореи. Как известно, Джакарта должна была покрыть 20% стоимости разработки, но в конечном итоге задерживала платежи, из-за чего её участие в программе было фактически заморожено.

По данным издания, индонезийские власти хотят приобрести до 16 истребителей KF-21 Boramae Block 2 общей стоимости почти 2 миллиарда долларов. Такого количества самолётов хватит, чтобы укомплектовать одну истребительную эскадрилью. Соответствующий вопрос, как утверждает Janes, обсуждался между президентами Индонезии и Южной Кореи ещё в октябре 2025 года.

При этом у Индонезии нет средств, чтобы оплатить приобретение южнокорейских истребителей. Сеул допускает, что Корейский экспортно-импортный банк (Exim Bank of Korea) может предоставить Джакарте кредит, который позволит профинансировать закупку истребителей. Банковское учреждение является кредитором от лица Южной Кореи, созданным как раз таки для таких случаев, чтобы поддерживать экспортные возможности страны.

Информация Janes указывает на то, что Индонезия, судя по всему, откажется от приобретения 48 истребителей KF-21 Boramae. По крайней мере, сейчас речь идёт только о 16 самолётах.