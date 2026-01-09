Однако есть одно «но»: портфель заказов компании не сократился, поскольку производство по-прежнему не покрывает спрос

Компания Dassault Aviation (Франция) опубликовала финансовый отчёт за прошлый год, обнародовав информацию о производстве и поступающих заказах на истребители и другую авиационную технику. Примечательно, что французская компания по многим категориям продукции перевыполнила производственные планы.

Так, например, истребителей Rafale было произведено на 1 больше, чем планировалось: 26 вместо 25 самолётов. За весь 2024 год компания смогла поставить только 21 самолёт. Несмотря на формальное перевыполнение плана, фактически ситуация не изменилась: производство по-прежнему не покрывает спрос.

Это также подтверждается данными о портфеле заказов Rafale, достигшего 220 истребителей, из которых 175 – на экспорт, а 45 – для французских военно-воздушных сил. Причём перевыполнение плана никак не улучшило ситуацию, ведь вместе с 26 произведёнными самолётами, Париж получил контракт от Индии на поставку ещё 26 палубных истребителей Rafale M. Таким образом, Dassault Aviation так и должна поставить заказчикам 220 истребителей Rafale.

Французские СМИ также сообщают о скором подписании контракта с Ираком на поставку истребителей Rafale, что подтверждает растущий спрос на французские самолёты. Другой вопрос в том, что производственные возможности компании не соответствуют этой тенденции.