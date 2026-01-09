Речь идёт о так называемых CCA, разрабатываемых для ВВС США

Компания Northrop Grumman (США) сообщила о получении контракта от Корпуса морской пехоты США, который позволяет ей совместно с Kratos Defense & Security Solutions начать разработку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для оказания помощи пилотируемой авиации. Речь идёт о так называемых «ведомых дронах» или Collaborative Combat Aircraft (CCA), разрабатываемых для Военно-воздушных сил США, как автономные самолёты для выполнения миссий с повышенным риском или содействия операциям истребителей.

Northrop Grumman и Kratos объединят свои возможности, взяв за основу экспериментальный беспилотный боевой самолёт XQ-58 Valkyrie. Его оснастят новыми датчиками и программно-определяемыми технологиями с открытой архитектурой. В конечном итоге получится платформа, способная выполнять различные кинетические и некинетические воздействия. Разработка будет осуществляться в рамках программы Marine Air-Ground Task Force Uncreweditionary Tactical Aircraft специально для Корпуса морской пехоты США.

Таким образом, двухстороннее сотрудничество компаний предусматривает следующее разделение ответственности: Kratos предоставляет Valkyrie в качестве основы, а Northrop Grumman оснащает его современными технологиями с учётом нужд морских пехотинцев. Сроки завершения разработки и проведения первого полёта не уточняются.