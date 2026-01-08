Судя по всему, на её производство понадобилось менее 4 месяцев

Индийские СМИ публикуют кадры с прошедшей в Джайпуре репетиции военного парада, где Вооружённые силы Индии демонстрируют новую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Suryastra («Сурьястра»). Сама система фактически представляет собой лицензионную копию РСЗО PULS производства израильской компании Elbit Systems с некоторыми изменениями.

На кадрах видно, что новая РСЗО оснащена двумя 370-мм ракетами Predator Hawk (поражает цели на расстоянии до 300 километров) и четырьмя 306-мм снарядами увеличенной дальности EXTRA (поражает цели на расстоянии до 150 километров). В качестве шасси выбрано Tatra T815 с колёсной формулой 6х6, которое также производится в Индии. Suryastra предоставляет индийским вооружённым силам возможности по нанесению высокоточных ударов на дальние расстоянии, практически аналогично с РСЗО M142 HIMARS американского производства.

Примечательно, что индийская компания Nibe Limited только в августе 2024 года договорилась с Elbit Systems о производстве РСЗО PULS в Индии под наименованием Suryastra. Таким образом, компании понадобилось менее четырёх месяцев, чтобы передать индийским вооружённым силам как минимум одну новую РСЗО.