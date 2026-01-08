Raven были поставлены в обещанном количестве, в то время как с Gravehawk имеются задержки

Британия поставила Украине обещанные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Raven и Gravehawk, позиционируемые как мобильные системы противовоздушной обороны для противодействия самолётам, вертолётам и беспилотникам на ближних расстояниях. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ министра по делам вооружённых сил Алистера Карнса на депутатский запрос.

Британский чиновник утверждает, что суммарно украинская армия получила 13 ЗРК Raven, в то время как Gravehawk было передано всего лишь два прототипа. Дополнительные 15 комплексов будут поставлены позже, но первая партия готовится к передаче уже в ближайшее время. Таким образом, Лондон выполнил обязательства по поставкам Raven в полной мере, а вот с Gravehawk имеются определённые задержки, поскольку обещанные 15 систем планировали доставить в течение 2025 года. Не уточняется, в связи с чем наблюдаются такие задержки, но их можно назвать существенными, учитывая, что в прошлом году Украина не получила ни одного ЗРК Raven, за исключением двух прототипов.

ЗРК Raven и Gravehawk разрабатывались Британией специально для поставок Украине. Конструкция система крайне простая: колёсная платформа, на базе которой размещена пусковая установка для запуска управляемых ракет класса «воздух – воздух» AIM-132 ASRAAM или Р-73.