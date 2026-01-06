Французской армии понадобится чем-то заменить танки Leclerc, пока они ждут MGCS к 2050-м годам

Как известно, Германия и Франция совместно работают над созданием MGCS в 2040-х годах. Однако в декабре прошлого года появилась информация, что Берлин рассматривает возможность разработки «промежуточного танка», который заменит Leopard 2A8 до момента завершения разработки MGCS. Во Франции, судя по информации французскому издания Opex360, тоже рассматривают замену своим Leclerc.

В материале издания приводятся слова командующего сухопутными войсками Франции генерала Пьера Шилл, который ещё в сентябре заявил, что Leclerc даже после модернизации не доживут до разработки MGCS. По этой причине французской армии нужны 200 танков. При этом он не стал призывать парламент Франции к выделению средств на разработку нового танка, поскольку это отвлечёт внимание и ресурсы Парижа от MGCS, оставив этот вопрос для парламентских дискуссий.

Сейчас, как пишет Opex360, во французском парламенте всё чаще говорят об идее разработки «промежуточного танка» между Leclerc и MGCS. Ожидается, что основную роль в этом может сыграть французская компания KNDS France. Депутат Кристоф Плассар планирует согласовать с Агентством по вооружениям Франции окончательное решение по этому вопросу в начале этого года.

Учитывая, что франко-германская программа по разработке истребителя шестого поколения FCAS терпит провал, не стоит исключать аналогичный исход с MGCS. В любом случае, французской армии необходима замена Leclerc уже сейчас, а не через 30 лет.