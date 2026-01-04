Президент США Дональд Трамп считает, что Вашингтон должен взять на себя временное управление

После того как американские военные провели операцию по доставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро в США, задействовав для этого более 150 самолётов, Дональд Трамп (Donald John Trump) в интервью The New York Post рассказал о дальнейших действиях Вашингтона. На вопрос о том, планируют США размещать войска в Венесуэле, президент страны ответил отрицательно, но подчеркнул, что только если вице-президент Делси Родригес будет выполнять приказы Белого дома.

Американский президент объяснил, что США планируют установить временный контроль над Венесуэлой в рамках переходного периода. Это означает, что до тех пор, пока Вашингтон не проведёт выборы или не назначит нового главу государства, американские власти де-факто будут управлять Каракасом либо с помощью третьего лица, либо самостоятельно. Однако Родригес отвергла такую возможность, подчеркнув, что Венесуэла хочет продолжить борьбу, а не становиться «колонией».

Дональд Трамп также допустил, что США может придётся нанести второй удар по Венесуэле. Таким образом, не исключено, что американские военные вернутся в Венесуэлу, но уже с конкретной целью – подчинить власть. Тем более если учесть, что первая десантная операция завершилась успешно. Пока сложно сказать, каким именно образом поступят США, но ночь 3 января доказала наличие у них всех возможностей для этого.

Стоит также отметить, что Трамп исключил возможность передачи власти венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо, которая получила Нобелевскую премию 2025 года. Американский президент неоднократно лестно отзывался о ней, но при этом не видит у неё «духа» для правления.