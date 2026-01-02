Иностранные государства могут приобрести ракеты и беспилотники за нематериальные активы, которые не затронули санкции США

Издание Financial Times, проанализировав данные с сайта экспортного центра Министерства обороны Ирана (Mindex), пишет, что правительство страны предлагает иностранным государствам приобрести современные виды вооружения за криптовалюту. Иранские власти готовы продать баллистические ракеты Emad, беспилотники Shahed, корабли Shahid Soleimani и системы противовоздушной обороны ближнего радиуса действия за нематериальные активы, устойчивые к санкциям США.

В материале издания подчёркивают, что это, по всей видимости, первый случай, когда государство официально подтверждает готовность принять транзакцию в криптовалюте для оплаты вооружения. На сайте Mindex открыто заявляют, что оплата в криптовалюте обусловлена политикой Тегерана по обходу санкций США, а такой формат сотрудничества не скажется на сроках поставок. Иранские власти также готовы продемонстрировать свои образцы вооружений при согласовании в двухстороннем порядке.

Как известно, Иран является одной из немногих стран, против которой США ввели рекордное число санкций. При этом американское правительство продолжает усиливать санкции против Тегерана по мере выявления механизмов их обхода. В таких условиях Ирану приходится искать альтернативные способы принятия платежей.