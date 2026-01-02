Пекин видит потенциальную угрозу в крупной спутниковой группировке компании по ряду причин

Представитель Китая на неформальном заседании Совета безопасности Организации Объединённых Наций (ООН) рассказал об опасениях Пекина, связанных с крупной спутниковой группировкой компании Starlink (США). Об этом сообщает издание South China Morning Post со ссылкой на заявление Постоянной миссии Китая при ООН.

Китайский дипломат утверждает, что спутники Starlink очень близко приближались к космической станции Китая, из-за чего приходилось выполнять манёвры уклонения. Помимо этого, недавний случай с разрушением одного из спутников компании говорит о потенциальных рисках, связанных с повреждением его обломками других космических аппаратов.

В Пекине также указали на огромный размер спутниковой группировки Starlink, которая состоит примерно из 10 тысяч спутников. По мнению страны, такое чрезмерное использование «орбитальных и частотных ресурсов» увеличивает опасность столкновения и создаёт помехи для других пользователей. Есть и другая причина, которая также тревожит Китай: спутники Starlink могут использоваться военной разведкой США.

Судя по всему, китайское правительство намекает на необходимость установления международного регулирования деятельности спутниковых группировок. Необходимость такого, в Пекине могут официально объяснять потенциальными рисками для других космических аппаратов, но фактически Китай обеспокоен растущим присутствием США в космосе.