Американские военные преследовали судно, дожидаясь приказа на его силовой захват

Вчера была информация от The Wall Street Journal о том, что нефтяной танкер Bella 1, вышедший из Венесуэлы, после продолжительного слежения США продемонстрировал российский флаг. Американские военные продолжают преследовать танкер, но пока не решаются на его силовой захват, ожидая приказа от высшего командования.

Теперь, как сообщает издание The New York Times, правительство России по дипломатическим каналам обратилось к правительству США с просьбой прекратить преследование нефтяного танкера Bella 1. По данным издания, судно внесли в российский реестр под новым наименованием – Marinera, а также приписали в порт Сочи.

Это кардинально меняет ситуацию, учитывая, что ещё недавно американские власти считали нефтяной танкер «безгосударственным» из-за отсутствия действительного государственного флага и имели все полномочия для досмотра. Таким образом, Россия настаивает на том, что вышедший из Венесуэлы танкер, проигнорировавший требованием США об остановке, находится под её «защитой». Не исключено, что США будут вынуждены прекратить преследование танкера в Атлантическом океане, ведь в противном случае произойдёт задержание танкера уже под флагом России.