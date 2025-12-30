Нюанс в том, что, судя по всему, арендованные платформы не смогут перевозить тяжёлую бронетехнику

Федеральное управление по вопросам оборудования, информационных технологий и технического обслуживания Вооружённых сил Германии (BAAINBw) объявило о подписании контракта с компанией TRANSWAGGON на аренду до 40 железнодорожных грузовые вагонов на срок не менее трёх лет с возможностью продления договорённости на такое же количество времени. Вагоны будут использоваться для перевозки бронетехники.

Помимо этого, Берлин оставляет за собой право арендовать дополнительные вагоны, если соответствующие будут присутствовать у подрядчика. Платформы будут переоборудованы специально для перевозки колёсной и гусеничной техники с установлением противооткатных упоров.

Арендованные вагоны представляют сбой сдвоенные платформы Laadks (800A/DBT) и Laads (800B/DBL), каждая из которых рассчитана на вес около 23,5 тонн. Нюанс в том, что такая грузоподъёмность не позволяет перевозить тяжёлую бронетехнику, например, танки Leopard 2A8 весом до 70 тонн. Тем не менее, Бундесвер выбрал именно TRANSWAGGON, поскольку компания предложила наиболее экономически выгодное предложение. Изначально вышеупомянутые железнодорожные платформы разрабатывались для перевозки сельскохозяйственной техники, в том числе тракторов.