Под санкции попали 30 юридических и физических лиц

Власти Китая ввели новые санкции против физических лиц и американских оборонных компаний, связанных с продажей оружия Тайваню в рамках правительственной программы Foreign Military Sales. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на Министерство иностранных дел Китая.

Под санкции попали 10 физических лиц и 20 американских компаний, включая подразделение Boeing в Сент-Луисе (занимается производством различных истребителей) и основателя Anduril Industries Палмера Лаки. В рамках данного санкционного пакета акции физических и юридических лиц, против которых ввели санкции, замораживаются, а самим компаниям запрещают вести бизнес с китайскими клиентами и посещать территорию страны.

Китайское правительство неоднократно предостерегало США от продажи оружия Тайваню, который признаётся Китаем частью своих суверенных территорий. На прошлой неделе США одобрили продажу Тайваню на общую сумму 11,1 миллиарда долларов. Введение новых санкций против американского оборонно-промышленного комплекса, очевидно, является ответом на крупную оружейную сделку. Как известно, в 1979 году США приняли законодательный акт Taiwan Relations Act, который обязывает страну предоставлять Тайваню оружие в целях самообороны и поддержания обороноспособности острова.