Речь об одном из радаров, устанавливаемых на 70-метровых вышках

Премьер-министр Польши Дональд Туск и министр внутренних дел Марчин Кервиньский посетили один из пограничных постов на границе с Белоруссией (Подляское воеводство), который усиливается в рамках программы по укреплению защиты восточной границы. Как сообщают местные СМИ, включая RFM24, Кервиньский обратил внимание на 70-метровую конструкцию, где установлен один из пяти запланированных радаров, которые будут отслеживать активность беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Польский министр объясняет, что на этой вышке в январе запустят первый элемент системы противодействия БПЛА. Радар будет обнаруживать и отслеживать передвижение БПЛА с востока, в конечном итоге предоставляя возможности для их нейтрализации. Командный будет расположен в Белостоке (административный центр Подляского воеводства), а просмотр данных с радаров возможен на объектах пограничной службы.

RFM24 акцентирует внимание на том, что продемонстрированное решение полностью разработано и произведено польскими компаниями с использованием отечественных технологий, комплектующих.

Как известно, в Польше уже используют БПЛА для мониторинга ситуации на границе с Белоруссией. За последние два года Варшава направила 2 миллиарда польских злотых (около 550 миллионов долларов) на усиление безопасности приграничных территорий, а также планирует направить ещё 2,5 миллиарда в следующем году.