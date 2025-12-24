Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Дания приобретёт у США ракеты увеличенной дальности AMRAAM-ER для ЗРК NASAMS
Вашингтон уже одобрил продажу более 200 ракет данного типа

На сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении продажи правительству Дании ракет класса «воздух – воздух» средней дальности увеличенного радиуса действия (AMRAAM-ER) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость возможного контракта составит до 951 миллиона долларов.

Такая закупка примечательна тем, что происходит на фоне усиления Копенгагеном своей противовоздушной обороны наземного базирования. В частности, датская армия уже имеет на своём вооружении арендованные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, которые как раз таки используют ракеты AMRAAM. Приобретение AMRAAM-ER является попыткой «выжать» все возможности из новой системы противовоздушной обороны. 

Сочетание ЗРК NASAMS с AMRAAM-ER позволяет системе поражать цели на расстоянии до 60 километров, дополняя возможности стандартных AMRAAM. Очевидно, что про высокоманёвренные цели речи не идёт, но перехват крылатых ракет, самолётов, вертолётов или беспилотников под силу NASAMS. Всего Дания имеет возможность заключить контракт с США на поставку 236 ракет AMRAAM-ER, то есть стоимость одного перехватчика составляет порядка 3 миллионов долларов. Однако следует учитывать, что в общую стоимость входит сопутствующее оборудование и различные услуги, включая доставку и обучение.

#сша #дания
Источник: dsca.mil
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
8
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
13
В Турции начали строительство 300-метрового авианосца
2
Пользователь отправил по гарантии комплект DDR5 за $1000 и получил декоративный набор за $35 взамен
1
Великобритания выведет из эксплуатации БМП Warrior, несмотря на проблемы с введением в строй Ajax
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
8
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
ОАК расширяет производственные мощности по выпуску истребителей пятого поколения Су-57
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
AMD Ryzen 5 7500X3D сравнили в играх с Intel Core i5-14600K и Ryzen 7 7800X3D
+
Бюджетные Intel Core Ultra 5 335 и Core Ultra 5 325 протестированы в Geekbench
+
В Польше закрыли последнее генконсульство РФ
+
В Японии перезапустят крупнейшую в мире АЭС спустя 15 лет после аварии на Фукусиме
3
Первый в мире противодроновый костюм был создан в России
+
BiWin анонсировала комплект DDR5-6000 объёмом 192 ГБ и серию скоростных PCIe Gen 5 SSD
+
Владелец криптовалюты лишился 50 млн долларов из-за атаки с подменой адреса
2
«КамАЗ» готовится к падению продаж на 20% по итогам 2025 года на фоне общего кризиса рынка
+
Названы худшие и лучшие браузеры с точки зрения обеспечения конфиденциальности пользователей
4
Портативные колонки Tronsmart T7, T8, Bang 2 и Trip 2 станут желанным подарком на Новый год
+
SilverStone не отказывается от идеи выпуска корпуса в стиле 90-х, но с современной компоновкой
+

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
374
Как грамотно установить и настроить Windows 10 в конце 2025 года и продлить обновления еще на год
14
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
4
Противостояние Xbox One X и Xbox Series S в 2026 году — опыт бывалого консольщика
+
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
11
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
1
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
10
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+
США использовали переговоры об Украине для противодействия БРИКСу на венесуэльском направлении
+

Сейчас обсуждают

Felix
06:17
Да, текущая политика ЦБ губительна для бизнеса. Но это лишь ответ на существующие реалии. Да,неприятно. Но если будут дешовые кредиты и низкие цены, то будет кредитный пузырь. Он уже есть... Со времен...
Перспективы дезинфляции в России
E. S.
05:59
Бил по Украине с дистанции удара, а не как-то еще иначе.
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
Aqel
05:37
Китайцы уже наверняка выпускают биты такие! :)
BMW запатентовала винты, для откручивания которых требуется специальный инструмент
32Влад32
03:40
Куда? Куда вы денетесь?
В Норвегии разрабатывают план эвакуации гражданского населения в случае военного конфликта
Валентин Швец
03:20
У меня, как раз таки, крыша не уехала, в отличие от твоей. И у меня 14 700 не 40к стоит, так что за меня не переживай. Сколько людей собрали себе ПК на 6-ядерном 7500F? Очень и очень много. По твоей л...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Mallory-blog
03:05
Я сильно сомневаюсь что даже в самом глухом хуторе пытаются чинить такое. Так что полагаю это он сам покупает барахло с низа рынка avito. И уж ладно бы раз в пятилетку купить что-то приличное на том...
Осматриваю и разбираю проблемный ноутбук Samsung RV511
Валентин Швец
02:53
То, что 10400 для танков за глаза хватит, я и без тебя прекрасно это знаю. Я не писал, "чтобы запустить танки, нужен минимум 14600", я написал это утрированно, но ты, явно, этого не понял. Оно и понят...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
Waramagedon
02:39
вырвиглаз только от больших разрешений экранов, с кадровкой все норм
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
Gaevskiy
02:30
Нет, потому что дефляция это рост покупательной способности денег в следсвии уменьшения спроса на товары и услуги.
Перспективы дезинфляции в России
Gaevskiy
02:22
А что не так? Ведь само определение дефляции звучит как: устойчивое снижение общего уровня цен на товары и услуги, сопровождающееся увеличением покупательной способности денег. Это определение прям из...
Перспективы дезинфляции в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter