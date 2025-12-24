Вашингтон уже одобрил продажу более 200 ракет данного типа

На сайте Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности США (DSCA) сообщается об одобрении продажи правительству Дании ракет класса «воздух – воздух» средней дальности увеличенного радиуса действия (AMRAAM-ER) и сопутствующего оборудования. Общая стоимость возможного контракта составит до 951 миллиона долларов.

Такая закупка примечательна тем, что происходит на фоне усиления Копенгагеном своей противовоздушной обороны наземного базирования. В частности, датская армия уже имеет на своём вооружении арендованные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS, которые как раз таки используют ракеты AMRAAM. Приобретение AMRAAM-ER является попыткой «выжать» все возможности из новой системы противовоздушной обороны.

Сочетание ЗРК NASAMS с AMRAAM-ER позволяет системе поражать цели на расстоянии до 60 километров, дополняя возможности стандартных AMRAAM. Очевидно, что про высокоманёвренные цели речи не идёт, но перехват крылатых ракет, самолётов, вертолётов или беспилотников под силу NASAMS. Всего Дания имеет возможность заключить контракт с США на поставку 236 ракет AMRAAM-ER, то есть стоимость одного перехватчика составляет порядка 3 миллионов долларов. Однако следует учитывать, что в общую стоимость входит сопутствующее оборудование и различные услуги, включая доставку и обучение.