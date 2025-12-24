Сайт Конференция
Nacvark
Пентагон ненадлежащим образом контролировал поставки оружия Израилю на сумму $13,4 млрд
К такому выводу пришёл генеральный инспектор Пентагона

Министерство обороны США ненадлежащим образом контролировало выделенную Израилю военную помощь на сумму 13,4 миллиарда долларов, которая была предоставлена после 7 октября 2023 года (вторжение ХАМАС на израильские территории). Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на недавний отчёт генерального инспектора Пентагона.

Согласно данному отчёту, по состоянию на ноябрь 2024 года Пентагон хранил информацию лишь по 44% оборонной продукции, подлежащей усиленному мониторингу, хотя до начала палестино-израильского конфликта показатель был на уровне 69%. Пробелы в мониторинге были обусловлены нехваткой персонала и изменениями оперативной обстановке в Израиле. Основная обеспокоенность инспекции заключается в том, что подобные инциденты повышают риски перехода американских технологий в руки недружественных стран или организаций. Проще говоря, не было гарантий, что Израиль не допустит передачи оружия третьей стороне, которая, в свою очередь, в будущем снизит технологическое преимущество США и увеличит риски на поле боя.

В период с октября 2023 года по апрель 2024 года ответственные за мониторинг федеральные органы не отследили 42 партии оружия, предусматривающие четыре миллиона боеприпасов. Причина простая: большая часть военного оборудования была использована Израилем до проведения мониторинга. Аналогичная проблемы наблюдалась в Ираке, в период с 2013 по 2017 год, когда обстановка в регионе ограничивала мониторинг передаваемого вооружения.

#сша #израиль
Источник: defensenews.com
