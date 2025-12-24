Как сообщает издание The Wall Street Journal, в регион перебросили конвертопланы и несколько грузовых бортов с войсками и военной техникой

Армия США на этой неделе перебросила в Карибское море большое количество самолётов и войск специального назначения, включая не менее десяти конвертопланов и несколько военно-транспортных самолётов C-17 Globemaster III с военной техникой. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники и открытую информацию из мониторинговых сервисов.

На борту грузовых самолётов может находиться бронетехника и сотни человек личного состава, а переброшенные конвертопланы не предназначены для ударов вглубь территорий. Таким образом, речь идёт о переброске сил специального назначения, предназначенных, в том числе для проведения десантных операций на суше. Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Депутал утверждает, что развёрнутые в регионе силы используются для участия в активных действиях, например, оказание непосредственной воздушной и боевой поддержки. Другой вопрос – в каких именно действиях будут принимать участие военные, конкретно в данном случае.

В США неоднократно говорили о том, что не планируют ограничиваться ударами по судам в Карибском море, когда речь идёт о противодействии трафику запрещённых веществ. В будущем американская армия может наносить удары уже по суше, в частности, по территории Венесуэлы.