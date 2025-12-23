В США, судя по всему, открыты к обсуждениям

Компании 4iG Space and Defense Technologies (Венгрия) и Lockheed Martin Global (США) подписали предварительное соглашение, в основе которого находится реактивная система залпового огня (РСЗО) M142 HIMARS американского производства. Венгерское правительство рассчитывает не только приобрести HIMARS, но и установить его шасси собственного производства.

В пресс-релизе компании говорится, что две компании создадут совместный профессиональный орган для выявления и разработки новых оборонных проектов в области ракетно-артиллерийских систем большой дальности. При этом достигнутое соглашение стало «историческим шагом» для венгерской оборонной промышленности.

Сообщается, что ключевым моментом переговоров была разработка промышленной модели, при которой пусковые установки HIMARS будут собираться в Венгрии на базе грузовиков венгерского производства. Это позволит Будапешту задействовать собственную промышленность для обеспечения поставок американских РСЗО.

Как известно, несколько месяцев назад США разрешили продажу Венгрии своих РСЗО M142 HIMARS. Прошлое правительство США блокировало данную продажу, как считают в Будапеште – из-за несогласия с общей политикой НАТО. Теперь страна имеет возможность не только приобрести американские РСЗО, но и извлечь технологическую выгоду.