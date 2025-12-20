Его дальность полёта составляет до 4 тысяч километров, а максимальный вес – 6 тонн.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая провели первые лётные испытания беспилотного конвертоплана Lanying R6000, о разработке которого стало известно несколько лет назад. Об этом сообщает China Science.

Китайский конвертоплан часто сравнивают с американским V-22 Osprey, поскольку он также поддерживает технологию вертикального взлёта и посадки (VTOL). Помимо VTOL, Lanying R6000 может выполнять крейсерский полёт с традиционным вариантом посадки. Экипаж конвертоплана составляет от 6 до 12 человек, что делает его пригодным для межрегиональных воздушных перевозок.

Беспилотный конвертоплан развивает скорость до 550 километров в час (на 20% меньше скорости гражданских самолётов для авиаперевозок), а дальность полёта составляет до 4 тысяч километров. При максимальной взлётной массе 6,1 тонны Lanying R6000 может перевозить до двух тонн полезной нагрузки.

Пока что бесплотный конвертоплан является лишь прототипом для испытаний. Впоследствии он может найти применение как в гражданской, так и военной сфере. Так, например, его можно использовать для перевозки личного состава или размещения оборудования радиоэлектронной борьбы, наблюдения.

Пока нет информации, когда испытания Lanying R6000 завершатся и конвертоплан выйдет на рынок.