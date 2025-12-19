Механизм кредитования отличается от первоначального, а сумма меньше запланированной

Страны Европейского союза (ЕС) достигли договорённости, позволяющей выделить Украине кредит на сумму 90 миллиардов евро для финансирования бюджетных потребностей страны в период с 2026 по 2027 год. Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на официальную информацию.

Изначально предполагалось, что основой для кредита на сумму 140 миллиардов евро выступят замороженные российские активы. Такой подход позволил бы выделить Киеву значительные средства без необходимости их возвращения до тех пор, пока Россия не выплатит Украине компенсации. Как сообщает Financial Times, механизм согласованного кредита отличается.

В рамках нового механизма ЕС выделяет меньшую сумму (90 миллиардов евро) на два года для поддержки экономики и вооружённых сил Украины в виде беспроцентного кредита. Средства возьмут под залог общего бюджета ЕС. Таким образом, российские активы не принимают непосредственное участие в механизме кредитования. Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что ЕС не станет размораживать российские активы до тех пор, пока Россия не компенсирует Украине убытки. Незадолго до этого в ЕС приняли решение о бессрочной заморозке российских активов до момента принятия отдельного решения. Это означает, что возвращение России её замороженных активов возможно только при достижении соглашения, предусматривающего разморозку, например, если Москва удовлетворит финансовые притязания Украины или Киев отклонит претензии после подписания мирного соглашения.

Вчера председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что никто не покинет Европейский совет без решения о выделении Украине финансирования на следующие два года. Уже после завершения обсуждений председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что они достигли соглашения.