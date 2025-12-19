Сайт Конференция
Великобритания провела первые испытания новой крылатой ракеты Brakestop
Ракета позиционируется как недорогое ударное средство большой дальности с возможностью масштабируемого производства

Великобритания провела первые испытания боевой стрельбы в рамках программы Brakestop по разработке крылатых ракет, предназначенных для быстрого и масштабируемого производства. Об этом сообщает издание UK Defense Journal, ссылаясь на заявление руководителя Defence Equipment & Support (подразделение британского оборонного ведомства) генерал-лейтенанта Анну-Ли Рейли.

Отмечается, что первые испытания состоялись спустя 12 месяцев после запуска программы. Британский генерал акцентирует внимание на том, что эти тенденции отображают отход от прежней модели медленных, индивидуально разработанных циклов закупок в сторону новой модели, где внимание уделяется скорости производства, простоте конструкции и доступности.

Анна-Ли Рейли на выступлении в британском парламента подчеркнула, что Defence Equipment & Support выдвинул к Brakestop только пять требований: дальность, стоимость, полезная нагрузка, масштабируемое производство и возможность транспортировки в контейнере ISO. Новая крылатая ракета противопоставляется Storm Shadow, разработка которой заняла значительно время, а масштабируемое производство так и не удалось создать. В разработке Brakestop принимают участие сразу 27 компаний.

Британский генерал упомянула о возможностях проведения боевых испытаний новой крылатой ракеты на территории Великобритании, после чего появится возможность для поставок Украине.

#великобритания #brakestop
Источник: ukdefencejournal.org.uk
