Правительство Норвегии может принять решение, которое позволит разместить силы военной полиции на территории необитаемого острова Ян-Майен в Арктике (около 450 километров от Гренландии). Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на озвученное в норвежских СМИ предложение Министерства обороны страны.

Норвежское оборонное ведомство представило изменение в правилах, направленные на расширение полномочий военной полиции. Поправки позволят применить Закон о военной полиции к необитаемому острову, что сделает возможным её присутствие там. На текущий момент на острове нет постоянного населения, хотя иногда его всё же посещают научные экспедиции и военные в рамках учений. В качестве офицера военной полиции может выступить действующий командир станции Ян-Майен, что предоставит ему дополнительные полномочия, выходящие за пределы надзора за рыболовством.

По мнению норвежских властей, такие изменения необходимы из-за неопределённой ситуации в сфере безопасности, а также возможного в будущем увеличения военного присутствия в Арктике. Помимо этого, военное командование считает, что потребность норвежских вооружённых сил в дисциплине и порядке на острове Ян-Майен не были учтены. Проще говоря, привлечение военных к ответственности из-за нарушений на необитаемом острове (например, в ходе учений) юридически более сложная задача, когда там нет военной полиции.