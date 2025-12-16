Дальность полёта ракеты превышает 3,5 тысячи километров, но есть свои «но»

Во время недавней поездки министра обороны США Пита Хегсета (Peter Brian Hegseth) на Редстоунский арсенал в Алабаме издание The War Zone получило информацию о новейшей американской гиперзвуковой ракете Dark Eagle («Тёмный орёл»), известной ещё как Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW). Руководитель программы по ракетному вооружению и космическим системам арсенала генерал-лейтенант Фрэнк Дж. Лозано (Frank J. Lozano) в ходе демонстрации технологий раскрыл технические характеристики гиперзвуковой ракеты Dark Eagle.

Дальность полёта Dark Eagle составляет около 3,5 тысячи километров. По словам американского генерала, гиперзвуковая ракета способна поразить Китай с острова Гуам, Москву из Лондона и Тегеран из Катара. Такая информация подтверждает предположения, что LRHW будет преодолевать тысячи километров. Однако не всё так гладко, как можно подумать.

Хегсету сообщили, что боевая часть ракеты весит менее 30 фунтов (около 13 килограммов). Для дальнобойного оружия это крайне мало, поскольку даже ударный дрон стоимостью 50 тысяч долларов может переносить как минимум в два раза больше взрывчатки. Впрочем, возможность ракеты развивать гиперзвуковую скорость повышает её разрушительную силу, но этого все равно недостаточно, чтобы нанести серьёзные повреждения. Можно предположить, что Dark Eagle будет эффективен против уязвимых, но не менее приоритетных целей: радиолокационные станции, системы противовоздушной обороны или склады с бризантными взрывчатыми веществами (проще говоря – то, что взрывается даже от небольшого удара).

Гиперзвуковые ракеты Dark Eagle уже поступают на вооружение американской армии. Одна батарея этих ракет уже размещена в Форт-Льюисе, а другая должна прибыть до конца года.